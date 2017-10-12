Глава Бурятии рассказал, как помог эпилептику на автобусной остановке

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как ввел в ступор оператора скорой помощи, вызвав врачей разбившему голову прохожему.

"Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком. Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но похоже у него был эпилептический приступ. Его скрутило и судороги били. Вызвал скорую. Ввел оператора 03 в легкий ступор, потому что когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться, представился. По-моему, не поверила. Но скорая приехала быстро", — написал Цыденов на своей странице в Facebook

Он отметил, что со стороны сложившаяся ситуация, вероятно, выглядела неоднозначно. "Забавно выглядело со стороны. Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились, и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили", — заявил глава Бурятии, пожелав молодому человеку "быстрее подлечиться" и выразив надежду, что для него все пройдет без последствий.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи Константин Эрдынеев сообщил журналистам, что в настоящее время пострадавший находится в отделении нейрохирургии, у него черепно-мозговая травма. Ему оказана помощь и его состояние не вызывает опасений.