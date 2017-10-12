В ФСБ предложили ужесточить борьбу с незаконной добычей драгметаллов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За незаконную добычу драгметаллов и драгоценных камней следует ввести уголовную ответственность, считает заместитель начальника пятого отдела ФСБ России Александр Бурлаков.

Предложения по внесению изменений в российское уголовное и административное законодательство в сфере добычи драгметаллов Бурлаков озвучил на совещании в Совете Федерации, указав, что преступники мониторят ситуацию с изменением законодательства в данной области.

"Предлагаю озвучить следующие моменты: внесение изменений в статью 191 УК РФ, позволяющих привлекать лицо к уголовной ответственности за незаконную добычу драгметаллов и драгкамней", — сказал он.

Также Бурлаков предложил внести в ту же статью УК изменения, которые позволят наказывать в уголовном порядке граждан, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за аналогичные действия.

По словам Бурлакова, следует проработать вопрос об изменении размера суммы штрафа по статье 19.14 КоАП. Административный штраф, согласно озвученному предложению, должен составлять не 3-5 тысяч рублей, как сейчас, а должен быть равным либо кратным стоимости изымаемого незаконно добытого металла. Предлагается также предусмотреть в той же статье конфискацию транспорта и другого оборудования, используемого для незаконной добычи драгметаллов, а также транспортировки ее своим ходом без привлечения другой техники.

Бурлаков напомнил, что с июля был повышен уровень размера ущерба от незаконной добычи драгметаллов, за причинение которого граждане подлежат уголовной ответственности. Ранее размер ущерба в УК РФ составлял 1,5 миллиона рублей, а с июля возрос до 2,25 миллиона рублей. В случае меньшего ущерба незаконная добыча подпадает под действие КоАП (статья 19.14), а не УК, и вместо изъятия драгметаллов в уголовном порядке предусмотрен административный штраф в 3-5 тысяч рублей, что также осложняет работу правоохранителей.