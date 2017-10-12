Международная выставка-форум "Экотех" завершит Год экологии в России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вторая международная выставка-форум "Экотех", которая станет итоговым событием Года экологии в России, пройдет 12-14 декабря в Москве, в ней ожидается участие 10 тысяч человек из 50 стран, сообщают организаторы выставки.

"Итоговое событие Года экологии — международная выставка-форум "Экотех" — состоится 12-14 декабря в Москве. Ожидается, что участниками выставочной и деловой программы форума станут более 10 тысяч человек более чем из 50 стран мира", – говорится в сообщении.

Организатором выставки выступает министерство природных ресурсов и экологии России, оргкомитет делового мероприятия возглавляет глава Минприроды Сергей Донской. В работе выставки примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов и крупнейших российских и международных компаний, работающих в добывающей отрасли, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

"Ключевыми темами российской повестки "Экотех" станут обсуждение стратегии экологической безопасности России на срок до 2025 года, социальная и экологическая ответственность бизнеса, стимулирование инноваций в сфере природоохранных технологий", – рассказали организаторы.

При этом деловая программа форума будет существенно расширена по сравнению с 2016 годом — в нее войдут дискуссии о развитии "зеленой" экономики, ликвидации последствий природных катастроф, роли государств в урегулировании экологических угроз. Кроме того, участники форума подведут итоги Года экологии в России.

Также в дни проведения выставки состоится V Всероссийский съезд по охране окружающей среды, в работе которого смогут принять участие и гости "Экотеха".

"Участники съезда обсудят обеспечение рационального природопользования, улучшение качества окружающей среды, мониторинг и контроль экологической безопасности, роль экологии в экономике страны, опыт регионов по охране природы и внедрению экологических технологий", – отметили организаторы.