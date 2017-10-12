Дмитровский путепровод начнут реконструировать в начале 2018 года

Работы по реконструкции Дмитровского шоссе в Москве. Архивное фото

Работы по реконструкции Дмитровского шоссе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Реконструкция Дмитровского путепровода в Москве начнется в первый квартал следующего года, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.

По словам руководителя столичного Департамента строительства Андрея Бочкарева, будут полностью заменены балки пролетных строений и стойки опор из-за непригодности. Также планируются удлинение подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе и реконструкция съездов.

Путепровод, расположенный возле платформы Петровско-Разумовская, был построен в 1965 году. Его длина — 310,6 метра. Протяженность нового путепровода составит 330 метров, и, по словам Андрея Бочкарева, после реконструкции "обеспечит нормальный проезд автотранспорта".