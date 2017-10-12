Песков заявил о разрешении всех проблем с пассажирами "Вим-Авиа"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 12 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной задачей в ситуации с "ВИМ-Авиа" было решить проблемы ее пассажиров, этотт вопрос решился, но будущее компании, в том числе возможное банкротство, не вопрос Кремля.

"Кремль не занимается банкротством этой компании. Главный вопрос, который стоял перед "Вим-авиа" — это расшить ситуацию с огромным количеством пассажиров, которые испытывали трудности и лишения с этой ситуацией. Именно это послужило причиной для такой жёсткой реакции президента. Эта ситуация расшита", — сказал Песков.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября объявил главе Минтранса неполное служебное соответствие из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", поручив министру вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.