В Госдуме считают, что нужно повысить пособия по безработице

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Необходимо менять подходы к определению размеров пособий по безработице и повышать их, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он обратил внимание, что пособия по безработице "не изменяются в течение многих лет, остаются на уровне максимально около 5 тысяч рублей при существенном росте величины прожиточного минимума трудоспособного населения". "То есть, полный дисбаланс получается. И, конечно, необходимо эти подходы менять, повышать, но как всегда слышим одни и те же отговорки, что банально нет денег", — заметил депутат.

На эту ситуацию комитет обратил внимание при рассмотрении перед первым чтением законопроекта о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, сообщил Нилов.

В заключении комитета на законопроект отмечается, что при определении объема бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным гражданам на 2018-2020 годы по-прежнему учитывались установленные правительством РФ размеры минимальной и максимальной величин пособий по безработице, 850 рублей и 4,9 тысячи рублей соответственно, которые не индексируются с 2009 года.

При этом в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы ожидается, что величина прожиточного минимума в целом по России в среднем на душу населения в 2018 году по отношению к 2009 году возрастет в 2,2 раза.

"Неиндексация в течение столь длительного периода пособий по безработице сделала их, по сути, ничтожными по своей покупательной способности, что не стимулирует безработных граждан обращаться в службу занятости и что, в свою очередь, искажает информацию о реальной ситуации на рынке труда", — отмечается в заключении думского комитета.