В Ингушетии в 2018 году откроется семь новых отделений почтовой связи

МАГАС, 12 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Руководитель ингушского управления почтовой службы Магомед-Башир Калиматов сообщил главе республики Юнус-Беку Евкурову, что в 2018 году ожидается запуск семи новых почтовых отделений на территории субъекта, сообщает пресс-служба Евкурова.

"Строительство намечено в новых микрорайонах Малгобека, Назрани и примыкающему к сельскому поселению Плиево району новостроек Карабулака, в сельских поселениях Нестеровское, Троицкое и муниципальном округе Насыр-Корт. До конца текущего года пять отделений будут реконструированы и полностью оснащены согласно проекту "ОПС будущего". Отдельное внимание было уделено процессу реализации программы "Доступная среда"", — сказал Калиматов.

По его словам, открыто 19 окон обслуживания маломобильных групп населения, до конца текущего месяца открывается еще четыре, а в ноябре завершается доведение отделений восьми населенных пунктов до соответствия требованиям проекта

Кроме того, Калиматов рассказал, что в ближайшие месяцы предполагается снабжение почтальонов мобильными платежными кассовыми терминалами, что позволит принимать и отправлять платежи, находясь у абонентов дома.

Юнус-Бек Евкуров, по итогам доклада, отметил положительные изменения и поблагодарил руководителя управления за хорошую работу:

"Создаются условия и для населения, и для сотрудников. Работа идет. Я это вижу, население это видит. И самое главное — у нас есть перспективы развития. Продолжайте в том же духе!", — подчеркнул он.

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