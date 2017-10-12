В Росмолодежи призвали активнее вовлекать молодежь в вопросы безопасности

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Необходимо активнее вовлекать молодежь в вопросы международной безопасности, сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев на международной министерской встрече в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фестиваль стартует 14 октября и продлится по 22 октября. Основные его мероприятия и церемония открытия состоятся в Сочи.

"Важный вопрос, на который нам всем нужно сейчас обращать особое внимание — вопрос международной безопасности и передача накопленных знаний и опыта в этом вопросе молодому поколению. Несмотря на то, что современный мир становится с каждым годом более развитым, а значит, и сложным и многополярным, именно международный молодежный диалог сейчас может стать символическим мостиком к продуктивному диалогу между нашими странами" — сказал Бугаев.

Он подчеркнул, что молодое поколение уже сейчас должно понимать всю значимость и важность работы по налаживанию дружественных отношений в мировом сообществе. "Наша общая задача — сделать все для того, чтобы современная молодежь воспитывалась на правильных ценностях, получила необходимый фундаментальный базис знаний, воспитывалась на правильных, корректных основах международной безопасности", — заключил глава Росмолодежи.