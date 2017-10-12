На Троекуровском кладбище проходит прощание с экстрасенсом Алланом Чумаком

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Прощание с экстрасенсом Алланом Чумаком проходит в четверг на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Ранее стало известно, что Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Он получил широкую известность в России в конце 1980-х — начале 1990-х благодаря "оздоровительным" телевизионным сеансам. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена.

"Прощание проходит сегодня в 12.30 на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.