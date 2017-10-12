"Аэрофлот" примет на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", если они пройдут тесты

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" может принять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", если они пройдут необходимые тесты, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".

Ранее в среду Росавиация сообщила, что направила запросы о наличии свободных вакансий для сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа" более чем в 90 авиапредприятий страны.

"Аэрофлот" может принять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", в частности лётный персонал. Но исключительно, если они пройдут входные тесты, которые в компании очень жёсткие", — сообщили в авиакомпании в среду.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.

Ситуация с вылетом самолетов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"ВИМ-Авиа" в настоящее время полностью завершила международную чартерную программу, на внутренних регулярных линиях остались единичные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября авиакомпания не будет выполнять полеты. Судьба авиакомпании, говорил Соколов, находится в руках кредиторов.