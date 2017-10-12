Глава Югры: центр охраны материнства и детства в Сургуте может стать НИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт — РИА Новости. Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, который планируется ввести в конце 2018 года, может стать научно-исследовательским институтом, работающим с новыми демографическими программами, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

"Мы планируем в ближайшие годы ввести в эксплуатацию мощный центр, возможно даже научно-исследовательский институт, что думаю, эффективнее, который будет работать с новыми программами по сопровождению семей, желающих иметь детей — от зарождения до достижения ребенком 5-летнего возраста", — отметила на этой неделе глава региона во время встречи с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным, посетившим Югру с рабочим визитом.

Она также уточнила, что в новом перинатальном центре планируется реализация программ, мероприятия которых позволят увеличить репродуктивный возраст югорских женщин.

По словам министра, демографическим показателям автономного округа "можно только позавидовать". При этом он отметил, что в целом по России рождаемость начала снижаться, и властям Югры необходимо проанализировать принимаемые меры с тем, чтобы федеральный тренд не оказал болезненного влияния на регион.

"Мы большое внимание уделяем вопросам, связанным с рождаемостью населения. Должна заметить, что у нас сейчас один из самых молодых, молодежных регионов. В то же время, структура населения меняется, увеличивается количество людей старшего возраста, и в этой связи, если говорить о ресурсах потенциальных по увеличению рождаемости, то мы сейчас ориентируем свои программы на борьбу с абортами и на борьбу с младенческой смертностью — здесь есть потенциал", — пояснила Наталья Комарова.

В конце сентября в правительстве Югры состоялось заседание окружного проектного комитета, на котором рассматривался ход строительства центра охраны материнства и детства в Сургуте. Объект возводится в рамках государственно-частного партнерства. Планируется, что учреждение будет введено в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Как отмечает подрядчик, процент готовности объекта в настоящее время высокий, по некоторым видам работ он превышает 90 процентов.

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