Отложенный на трое суток рейс "ВИМ-Авиа" на Чукотку вылетел из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен был отправиться 9 октября, вылетел в четверг из столичного аэропорта "Внуково" по маршруту Москва – Магадан – Анадырь, сообщает правительство Чукотки.

"На совмещенном рейсе порядка 160 человек, из них около 80 летят в окружную столицу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды пассажиры пока не могут вылететь непосредственно на Чукотку. Поэтому достигнута договорённость, что затраты по размещению пассажиров в Магадане возьмет на себя правительство Чукотского автономного округа, а заправку лайнера и питание пассажиров обеспечит правительство Магаданской области.

На 16-17 октября из Москвы в Певек планируется отправить 143 пассажира с билетами "ВИМ-Авиа", а из Певека в столицу — 111 человек. Сейчас идут переговоры с авиакомпанией "Якутия", чтобы на следующей неделе ввести два дополнительных рейса по направлению Певек – Москва.

Власти отмечают, что на маршрутах "ВИМ-Авиа" на Чукотку было продано почти 300 билетов, значительная часть из них приходится на октябрь.

Ранее сообщалось, что аэропорт Анадыря в четверг не принимает и не выпускает самолеты из-за штормового ветра.