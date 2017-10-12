В Красноярске обманутые дольщики прекратили акцию протеста

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Обманутые дольщики прекратили акцию протеста в палатках перед правительством Красноярского края, начатую 20 сентября, сообщила РИА Новости представитель инициативной группы Евгения Хрипля.

"Лагерь убрали по решению общественной организации. Однако часть дольщиков не согласна с этим решением. Мы настаиваем, чтобы наши дома были достроены. В настоящий момент реальных действий, направленных на решение проблем нет. Дольщиков объединили в организацию, которую курируют депутаты заксобрания. Данное обстоятельство вызывает подозрения, что дольщиков объединили в контролируемое властью движение", — сказала Хрипля.

Она также сообщила, что некоторые дольщики пытались вернуться на место лагеря и вновь установить палатки, однако этому помешали правоохранители. В краевой полиции сообщили, что никто из дольщиков не был задержан, сотрудники действовали в рамках закона.

Группа обманутых дольщиков 20 сентября начала акцию протеста в палатках на площади Революции в Красноярске напротив здания краевого правительства. Протестующие хотели обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств. Позже еще одна группа дольщиков из шести человек объявила голодовку, расположившись в недостроенном доме на улице Грунтовой в Красноярске. Позднее акция была прекращена, так как власти удовлетворили требования голодающих.

На очередной сессии заксобрания Красноярского края 19 октября должен быть рассмотрен законопроект о помощи при достройке проблемных домов.