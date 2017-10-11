Google о видео об Усманове: у ФБК есть возможность убрать ролик

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. YouTube имеет две стандартные возможности удаления контента — по жалобе пользователей и по требованию правообладателей, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы Google (владеет YouTube) Светлана Анурова, комментируя заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о невозможности, несмотря на решение суда, удалить видеоролик с упоминанием бизнесмена Алишера Усманова.
В YouTube, между тем, существуют стандартные процедуры удаления контента, рассказали в Google. "Существует две возможности удаления контента. Первая — возможность "флага". Любой пользователь может отметить флагом контент, которого, по его мнению, не должно быть на YouTube. Такие случаи рассматривает команда YouTube, и если этот контент не соответствует политике сервиса, он удаляется. Есть набор тем, который недопустим. Второй вариант — удаление контента по требованию правообладателя. Вот два сценария, по которым контент может быть удален", — сказала Анурова.
При этом она отметила, что в технических особенностях каждого конкретного случая нужно разбираться отдельно.
Ранее Люблинский, а затем и Московский городской суд обязали Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты видео о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов. Навальный заявил, что не собирается удалять ни весь видеоролик, ни какую-либо из его частей, несмотря на то что суды признали обнародованную информацию ложной.