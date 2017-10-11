Google о видео об Усманове: у ФБК есть возможность убрать ролик

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. YouTube имеет две стандартные возможности удаления контента — по жалобе пользователей и по требованию правообладателей, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы Google (владеет YouTube) Светлана Анурова, комментируя заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о невозможности, несмотря на решение суда, удалить видеоролик с упоминанием бизнесмена Алишера Усманова.

Ранее в среду директор ФБК Роман Рубанов заявил, что организация даже после соответствующего решения суда не может удалить это видео, утверждая, что аккаунт фонда на YouTube не контролируется ФБК. При этом фонд написал опровержение распространенной им информации об Усманове, признанной судами ложной.

В YouTube, между тем, существуют стандартные процедуры удаления контента, рассказали в Google. "Существует две возможности удаления контента. Первая — возможность "флага". Любой пользователь может отметить флагом контент, которого, по его мнению, не должно быть на YouTube. Такие случаи рассматривает команда YouTube, и если этот контент не соответствует политике сервиса, он удаляется. Есть набор тем, который недопустим. Второй вариант — удаление контента по требованию правообладателя. Вот два сценария, по которым контент может быть удален", — сказала Анурова.

При этом она отметила, что в технических особенностях каждого конкретного случая нужно разбираться отдельно.

Ранее Люблинский, а затем и Московский городской суд обязали Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты видео о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов. Навальный заявил, что не собирается удалять ни весь видеоролик, ни какую-либо из его частей, несмотря на то что суды признали обнародованную информацию ложной.