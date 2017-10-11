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Общество

"Красивая работа": в Крыму готовятся поднять автомобильную арку моста

20:0411.10.2017
(обновлено: 20:08 11.10.2017)
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© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливеТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Крыму началась подготовка специального подъемного оборудования для автомобильной арки моста через Керченский пролив. Об этом рассказал заместитель начальника организации — заказчика работ, ФКУ Упрдор "Тамань", Владислав Сафин.

"Сейчас производятся пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга", —сказал он журналистам.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Буксиры доставили автодорожную арку Крымского моста к месту установки

Транспортировка арки

Во вторник утром на YouTube-канале инфоцентра "Крымский мост" появилось видео транспортировки автодорожной арки моста через Керченский пролив к месту установки — фарватерным опорам.

Строительство Крымского моста
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
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работы будут продолжаться примерно три дня, поэтому в течение 72 часов движение судов и кораблей в канале Керченского пролива будет прекращено. Конструкцию весом более пяти тысяч тонн переместили на плавучих опорах при помощи буксиров.

Перемещение плавучих опор с аркой обеспечивает целый флот: головной буксир мощностью более трех тысяч лошадиных сил, буксиры-толкачи, а также вспомогательные и маневровые суда, рабочие катера для связи и координации.

В операции участвуют более ста человек — экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы.

Строительство Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Следующий этап

Готовится следующий многочасовой этап операции. Плавучие опоры с аркой заведут в створ между фарватерными опорами моста. Плавсистему будут "подтягивать" при помощи свайных якорей, якорных тросов и другого оборудования. При этом общий зазор между аркой и опорами составит не более 65 сантиметров.

После установки арки в ось автодорожного моста начнется длительный постепенный процесс по проверке оборудования, готовности всего механизма к подъему. После этого начнется сам подъем. Завершающая стадия — установка арки в проектное положение, ее закрепление и раскрепление ветровых связей.

Конструкция арки

Конструкция автодорожной арки отличается от уже установленной железнодорожной. Так, связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные канаты, толщина которых составляет шесть сантиметров закрытой конструкции. Они изготовлены из высокопрочной стальной проволоки.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
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Во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы — упоры, так как канаты пока не натянуты. Позже их демонтируют.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Должны построить вовремя

Директор по науке Научно-проектного института "Исследование мостов и других инженерных сооружений" (ИМИДИС) Александр Васильев в эфире радио Sputnik назвал перевоз автодорожной арки "красивой работой".

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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"Большая арка, большой судоходный пролет и высокий — там 30 с лишним метров подмостовой габарит. Они уже перевезли и поставили на место железнодорожную арку, теперь ставят автодорожную. Что сказать — хорошо ребята работают", — отметил он.

Васильев отметил, что проектировщикам и строителям удалось успешно преодолеть сложные гидрогеологические условия, и выразил уверенность в том, что арку построят вовремя.

"Были проделаны исследования, изыскания, насколько мне известно, в очень большом объеме. И проектное решение принято, по-моему, самое рациональное. Не пытались никого поразить большими вантовыми пролетами и так далее — не красота была важна, а практическая польза", — добавил Александр Васильев.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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