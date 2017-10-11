Группа "Банд'Эрос" поддержала участника "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Группа "Банд'Эрос" исполнила заветное желание юного участника "Ты супер! Танцы" Юры Неделина, который мечтал выступить с коллективом на одной сцене.

Юра Неделин занимается хореографией и уличными танцами всего год, но он регулярно тренируется и достигает новых высот. В первом туре он выступил с номером, в котором сочетались уличные танцы, хип-хоп и брейк-данс. Члены жюри отметили техничность исполнения и удивительную артистичность юного танцора.

Одно из заветных желаний Юры — выступить с любимой группой "Банд'Эрос", под хит которой он исполнил свой первый танец на проекте. Музыканты пришли поддержать конкурсанта — вместе с членами жюри и ведущим проекта Александром Олешко группа исполнила песню "Адьос". Участники группы позднее признались, что были поражены тем, что совместный танцевальный номер получился таким ярким.

"Все мы в этот момент общались на языке танца и получали от этого огромное удовольствие. Энергия, эмоции, счастье — мы зарядились на год вперед! А Юра просто взорвал: он так естественно, непосредственно чувствует себя на сцене, как будто рожден для нее. Его глаза горят, от него зажигаются абсолютно все, он чувствует энергию музыки и передает ее зрителю. Нам кажется, что он — будущая звезда. На этом проекте мы, как пелось в песне, "нашли крутого Юру среди самых лучших Юр!" — рассказали участники коллектива.

Увидеть выступление Юрия Неделина зрители смогут в эту субботу, 14 октября, в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.