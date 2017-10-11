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Общество

Организаторы WorldSkills-2019 в Казани объявили о запуске сайта чемпионата

18:4911.10.2017
(обновлено: 18:53 11.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКазанский кремль. Архивное фотоКазанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Официальный сайт мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани летом 2019 года, доступен по адресу worldskillskazan2019.com, сообщает АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (соорганизатор чемпионата).

Участники и гости чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут молодые люди до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

"Официальный сайт мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Казани в 2019 году… теперь доступен по адресу https://worldskills2019.com/, а также worldskillskazan2019.com. Новый сайт имеет три языковые версии: русскую, татарскую и английскую", — говорится в сообщении.

Молодые люди с ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Nivens
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Создатели сайта подчеркивают, что дизайн портала выполнен согласно всем современным тенденциям веб-дизайна и в соответствии с фирменным стилем WorldSkills Kazan 2019. Официальный интернет-ресурс чемпионата адаптирован и для просмотра на смартфонах.

На сайте можно будет найти информацию о специфике проведения мировых соревнований по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, о деталях предстоящего чемпионата, а также все о принимающей стороне: городе-организаторе, регионе и стране-хозяйке WorldSkills Kazan 2019. Структура и контент сайта, как отмечается, будут расширяться и обновляться по мере продвижения подготовки к чемпионату. Планируется, что в скором времени появится лента новостей и фотоальбомы.

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© Fotolia / Syda Productions
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WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году.

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