Пострадавшую в ДТП под Владимиром девочку перевезли в Москву

Место ДТП на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка во Владимирской области. 6 октября 2017

Место ДТП на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка во Владимирской области. 6 октября 2017

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Пострадавшая в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области пятилетняя девочка успешно перенесла транспортировку в клинику Москвы, врачи продолжают бороться за ее жизнь, сообщила в среду администрация региона.

"Пострадавшую в катастрофе в Покрове девочку из Узбекистана доставили на вертолете в московскую клинику", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка доставили вертолетом МЧС в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы (клиника Леонида Рошаля).

"Транспортировка прошла успешно, на борту пятилетнюю пациентку сопровождали два врача-реаниматолога Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", — сообщают власти.

По информации обладминистрации, медики оценивают состояние ребенка как очень тяжелое. "Специалисты московского НИИ продолжают бороться за жизнь девочки", — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.