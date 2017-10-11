В РАНХиГС опровергли данные о недовольстве родителей школьным образованием

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко опровергла данные Счетной палаты о том, что школьным образованием довольны только 17% россиян. По ее словам, институт уже пять лет проводит глубокие исследования: по последним данным, работой школ удовлетворено большинство родителей.
Ранее "Известия" опубликовали результаты онлайн-опроса Счетной палаты РФ, согласно которым полностью качеством преподавания в школах удовлетворены лишь 17,1% опрошенных, а 23,1% респондентов считают, что учителя лишь отрабатывают часы и не заботятся о полученных ребенком знаниях. Также, по данным исследования, 56,6% респондентов считают, что есть педагоги, прививающие интерес к предмету, а есть те, кто просто проводит урок.
Также две трети россиян (70,4%), принявших участие в онлайн-опросе Счетной палаты, считают, что знаний, которые дают в школе, недостаточно для поступления в высшее учебное заведение. Больше всего нареканий у россиян вызывает работа школьных учителей по иностранному языку (15,3%), математике (14,4%) и русскому языку (11%).
Работой школ довольно большинство
По ее словам, не довольны работой школы по репрезентативной выборке 12% родителей.
Эксперт подчеркнула, что для того, чтобы оценить достоверность опроса, нужно хорошо понимать, кто и как отвечал на вопросы, какими именно они были.
"Когда мы опрашиваем родителей, мы спрашиваем о ситуации конкретно в их школе, поэтому мы получаем вполне взвешенные ответы. Если вы спросите родителей о ситуации в образовании вообще, то они вам расскажут много ужасов, потому что они тоже читают газеты, они скажут, что все плохо и детей не учат", — заявила эксперт.
По ее мнению, вопрос "про ситуацию вообще, а не про конкретные случаи" – это "наведенный ответ".
Эксперт также отметила, что согласно исследованиям РАНХиГС, только 27% родителей считают, что можно сдать ЕГЭ на высокие баллы без дополнительных занятий.
"Но это не означает, что школа не подготовит к ЕГЭ, это значит, что родители очень боятся ЕГЭ. По Москве наши исследования показывают, что готовить к единому экзамену родители начинают с четвертого класса, потому что они считают, что для успеха ребенку необходимо поступить в вуз, а следовательно, он должен блестяще пройти все барьеры – основного государственного экзамена и единого экзамена", — резюмировала собеседница агентства.
Проблемы с математикой и английским
"Он преподается недостаточно для того, чтобы ребенок хорошо знал язык. Окончив школу, его надо доучивать. Было бы странно, если бы каждая школа давала великолепное знание иностранного языка, понятно, что в сельской местности или в поселках городского типа фактически нет хороших учителей иностранных языков", — заявила собеседница агентства.
В то же время Клячко рассказала, как познакомилась с преподавательницей русского языка в Германии, и та знала язык "на очень примитивном уровне, и такие же знания передавала ученикам".
"Это не только проблема России, это проблема повсеместная: плохо знают английский и, к примеру, французские школьники", — заявила эксперт.
По ее мнению, сюда же можно отнести владение русским языком, историю, потому что к пятому классу дети перестают ориентироваться на учителя и начинают решать собственные жизненные проблемы. Также, по мнению эксперта, знанию русского языка мешает отсутствие интереса к чтению, а знанию математики – снижение интереса к инженерным специальностям и "непонимание того, что современная экономика, современная политология, социология – то, что мы понимаем под социально-экономическими и гуманитарными науками, зиждется на математике".
Позиция Минобрнауки
"При этом отметим, что исходя из статистики выделяемых бюджетных мест бесплатное высшее образование ежегодно доступно более чем половине выпускников школ, в этом учебном году показатель доступности 57%, что является одним из самых высоких показателей в мире", — заявили в ведомстве и заверили, что детали опроса, безусловно, будут учтены министерством.