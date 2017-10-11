В РАНХиГС опровергли данные о недовольстве родителей школьным образованием

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко опровергла данные Счетной палаты о том, что школьным образованием довольны только 17% россиян. По ее словам, институт уже пять лет проводит глубокие исследования: по последним данным, работой школ удовлетворено большинство родителей.

При этом эксперт подтвердила, что около 70% россиян считают, что школьных знаний недостаточно для поступления в вузы и требуются репетиторы.

Ранее "Известия" опубликовали результаты онлайн-опроса Счетной палаты РФ, согласно которым полностью качеством преподавания в школах удовлетворены лишь 17,1% опрошенных, а 23,1% респондентов считают, что учителя лишь отрабатывают часы и не заботятся о полученных ребенком знаниях. Также, по данным исследования, 56,6% респондентов считают, что есть педагоги, прививающие интерес к предмету, а есть те, кто просто проводит урок.

Также две трети россиян (70,4%), принявших участие в онлайн-опросе Счетной палаты, считают, что знаний, которые дают в школе, недостаточно для поступления в высшее учебное заведение. Больше всего нареканий у россиян вызывает работа школьных учителей по иностранному языку (15,3%), математике (14,4%) и русскому языку (11%).

Работой школ довольно большинство

"Вопрос в том, насколько репрезентативна выборка. Мы уже пятый год ведем мониторинг эффективности школ по репрезентативной выборке, и нам родители на наши вопросы отвечают, что школа практически полностью справляется со своими функциями, что она дает знания, что она воспитывает трудолюбие, дисциплину, что у школы достаточно хорошие отношения с родителями и с учениками", — заявила Клячко.

По ее словам, не довольны работой школы по репрезентативной выборке 12% родителей.

Эксперт подчеркнула, что для того, чтобы оценить достоверность опроса, нужно хорошо понимать, кто и как отвечал на вопросы, какими именно они были.

"Когда мы опрашиваем родителей, мы спрашиваем о ситуации конкретно в их школе, поэтому мы получаем вполне взвешенные ответы. Если вы спросите родителей о ситуации в образовании вообще, то они вам расскажут много ужасов, потому что они тоже читают газеты, они скажут, что все плохо и детей не учат", — заявила эксперт.

По ее мнению, вопрос "про ситуацию вообще, а не про конкретные случаи" – это "наведенный ответ".

"Поскольку мы пятый год проводим исследования, мы видим, что некоторое недовольство растет – за пять лет мы получили, что было 7% недовольных работой школы, а сейчас стало 12%. Это для нас сигнал, но никакого резкого изменения родительского отношения к школе мы не выявляем", — подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что согласно исследованиям РАНХиГС, только 27% родителей считают, что можно сдать ЕГЭ на высокие баллы без дополнительных занятий.

"Но это не означает, что школа не подготовит к ЕГЭ, это значит, что родители очень боятся ЕГЭ. По Москве наши исследования показывают, что готовить к единому экзамену родители начинают с четвертого класса, потому что они считают, что для успеха ребенку необходимо поступить в вуз, а следовательно, он должен блестяще пройти все барьеры – основного государственного экзамена и единого экзамена", — резюмировала собеседница агентства.

Проблемы с математикой и английским

Комментируя данные о том, что больше всего нареканий у россиян вызывает работа школьных учителей по иностранному языку (15,3%), математике (14,4%) и русскому языку (11%), Клячко сказала, что проблема с преподаванием иностранного языка действительно существует.

"Он преподается недостаточно для того, чтобы ребенок хорошо знал язык. Окончив школу, его надо доучивать. Было бы странно, если бы каждая школа давала великолепное знание иностранного языка, понятно, что в сельской местности или в поселках городского типа фактически нет хороших учителей иностранных языков", — заявила собеседница агентства.

В то же время Клячко рассказала, как познакомилась с преподавательницей русского языка в Германии, и та знала язык "на очень примитивном уровне, и такие же знания передавала ученикам".

"Это не только проблема России, это проблема повсеместная: плохо знают английский и, к примеру, французские школьники", — заявила эксперт.

Клячко также выразила мнение, что значимость математики в России недооценена. "Качество подготовки по математике по сравнению с физматшколами советских времен значительно ниже, но это по сравнению со специализированными школами. При этом в начальной школе мы по математике выходим на первые позиции в мировых сопоставлениях. Но у нас, как правило, по знанию математики проваливается основная школа с пятого – по девятый класс", — заявила эксперт.

По ее мнению, сюда же можно отнести владение русским языком, историю, потому что к пятому классу дети перестают ориентироваться на учителя и начинают решать собственные жизненные проблемы. Также, по мнению эксперта, знанию русского языка мешает отсутствие интереса к чтению, а знанию математики – снижение интереса к инженерным специальностям и "непонимание того, что современная экономика, современная политология, социология – то, что мы понимаем под социально-экономическими и гуманитарными науками, зиждется на математике".

Позиция Минобрнауки

В пресс-службе Минобрнауки РИА Новости сказали, что российское общество традиционно уделяет высокое внимание образовательной среде, потребность в образовании всегда была приоритетом для граждан.

"При этом отметим, что исходя из статистики выделяемых бюджетных мест бесплатное высшее образование ежегодно доступно более чем половине выпускников школ, в этом учебном году показатель доступности 57%, что является одним из самых высоких показателей в мире", — заявили в ведомстве и заверили, что детали опроса, безусловно, будут учтены министерством.