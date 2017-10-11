Минкультуры отправило МВД свои предложения о соблюдении ПДД в кино

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Министерство культуры направило в министерство внутренних дел свои предложения по рекомендациям по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

"Мы направили свои предложения в МВД, которое является исполнителем по данному поручению", — сказали в пресс-службе.

В конце сентября в секретариате первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова сообщили, что правительство РФ поручило МВД и Министерству культуры РФ подготовить предложения по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях.