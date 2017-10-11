Социологи узнали, как жители Дальнего Востока оценивают уровень жизни

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Население Чукотки, Сахалина и Хабаровского края в целом позитивно оценивает свой уровень жизни, стабильно негативные оценки в течение последних 3 лет дают жители Еврейской автономной области, сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.
Отток населения высок
Во время пресс-конференции на тему "Дальний Восток в восприятии россиян" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" Михайлова рассказала, что в 2017 году в рамках ежегодного исследования было опрошено 1600 респондентов в разных регионах России в возрасте от 18 лет и старше, кроме того, 8000 жителей регионов Дальнего Востока. Также в текущем году провели опрос 1500 выпускников вузов и ссузов, окончивших образовательное учреждение не более 5 лет назад, и работодателей на предмет проблем трудоустройства молодых специалистов.
Она отметила, что при проведении ежегодных опросов важно выяснить, как оценивается социально-экономическая ситуация самими дальневосточниками, потому что миграционный отток продолжает сохраняться стабильно высоким.
"В целом доминируют позитивные оценки в ответах респондентов в Чукотском автономном округе, на Сахалине и Хабаровском крае. Стабильно негативные оценки мы получаем уже третий год в Еврейской автономной области, где абсолютное большинство говорит, что они недовольны положением дел в регионе. На Камчатке наблюдается значимая позитивная динамика. Некоторые негативные тенденции наблюдаются в Республике Саха (Якутия) и в Амурской области. И в определенной степени это связано с теми экономическими изменениями, которые происходили за последние годы", — сказала Михайлова.
"Здесь мы видим, что за последние годы произошли позитивные изменения в части повышения качества обслуживания медицинских организаций", — отметила Михайлова, добавив, что все эти данные будут предоставлены местным органам власти.
Возможность карьерного роста
В свою очередь генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказал о том, как формируются вопросы для исследования ВЦИОМ. "Мы исходим из того, что нам нужен надежный инструмент, чтобы оценить эффективность наших усилий и, вообще, в каком направлении нам двигаться в развитии, например, программы "дальневосточный гектар" или работы с кадрами на Дальнем Востоке. Поэтому для нас результаты имеют практическое значение", — сказал он.
Он напомнил, что на Дальнем Востоке сейчас реализуется свыше 800 инвестиционных проектов, что предполагает большую возможность трудоустроиться и сделать карьеру, чем в центральных регионах России.
Скорректировать работу власти
По информации замглавы Минвостокразвития Сергея Качаева, такие исследования мнений россиян и жителей Дальнего Востока проводятся уже в третий раз. Он сообщил, что ранее исследование позволило качественно сформировать политику демографического развития Дальнего Востока и проработать меры поддержки, а также развивать программу "дальневосточный гектар".
"И органы государственной власти на всех уровнях должны регулярно сверять свою деятельность, ее эффективность с оценкой этой деятельности гражданами Российской Федерации. Мы такие способы активно используем в своей работе: каждое наше действие, каждая мера поддержки, каждое мероприятие должно быть оценено со стороны граждан, и такие исследования нам помогают навести фокус в рамках нашей деятельности", — добавил он.
"Но эта положительная динамика еще не оказала заметного влияния на жизни дальневосточников, и задача деятельности органов государственной власти по развитию Дальнего Востока сейчас состоит именно в том, чтобы эти положительные тенденции в экономике оказали влияние на жизнь обычных людей. И сейчас именно эта задача становится для нас приоритетной", — сказал Качаев.
Он отметил, что на Дальнем Востоке до 2025 года планируется создать 110 тысяч новых рабочих мест, что должно положительно сказаться на социальной сфере.