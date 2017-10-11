Социологи узнали, как жители Дальнего Востока оценивают уровень жизни

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Население Чукотки, Сахалина и Хабаровского края в целом позитивно оценивает свой уровень жизни, стабильно негативные оценки в течение последних 3 лет дают жители Еврейской автономной области, сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Отток населения высок

Во время пресс-конференции на тему "Дальний Восток в восприятии россиян" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" Михайлова рассказала, что в 2017 году в рамках ежегодного исследования было опрошено 1600 респондентов в разных регионах России в возрасте от 18 лет и старше, кроме того, 8000 жителей регионов Дальнего Востока. Также в текущем году провели опрос 1500 выпускников вузов и ссузов, окончивших образовательное учреждение не более 5 лет назад, и работодателей на предмет проблем трудоустройства молодых специалистов.

Она отметила, что при проведении ежегодных опросов важно выяснить, как оценивается социально-экономическая ситуация самими дальневосточниками, потому что миграционный отток продолжает сохраняться стабильно высоким.

"В целом доминируют позитивные оценки в ответах респондентов в Чукотском автономном округе, на Сахалине и Хабаровском крае. Стабильно негативные оценки мы получаем уже третий год в Еврейской автономной области, где абсолютное большинство говорит, что они недовольны положением дел в регионе. На Камчатке наблюдается значимая позитивная динамика. Некоторые негативные тенденции наблюдаются в Республике Саха (Якутия) и в Амурской области. И в определенной степени это связано с теми экономическими изменениями, которые происходили за последние годы", — сказала Михайлова.

По ее словам, во время опроса оцениваются все сферы жизни населения Дальнего Востока, включая удовлетворенность сферой образования, инфраструктурой, доступность занятий спортом. При этом, по ее данным, одна из основных факторов оттока населения с Дальнего Востока – невозможность получения качественных медицинских услуг и обеспечение детей медпомощью.

"Здесь мы видим, что за последние годы произошли позитивные изменения в части повышения качества обслуживания медицинских организаций", — отметила Михайлова, добавив, что все эти данные будут предоставлены местным органам власти.

Возможность карьерного роста

В свою очередь генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказал о том, как формируются вопросы для исследования ВЦИОМ. "Мы исходим из того, что нам нужен надежный инструмент, чтобы оценить эффективность наших усилий и, вообще, в каком направлении нам двигаться в развитии, например, программы "дальневосточный гектар" или работы с кадрами на Дальнем Востоке. Поэтому для нас результаты имеют практическое значение", — сказал он.

"Один из пунктов исследования – готовы ли респонденты работать на Дальнем Востоке. Как мы видим, готовность достаточно высокая, 24% опрошенных выражают свою готовность работать. И Дальний Восток традиционно воспринимается как место для зарабатывания денег. При этом мы видим, что максимальную готовность проявляет молодежь в возрасте 25-44 лет, это треть всех опрошенных", — заметил Тимаков.

Он напомнил, что на Дальнем Востоке сейчас реализуется свыше 800 инвестиционных проектов, что предполагает большую возможность трудоустроиться и сделать карьеру, чем в центральных регионах России.

Скорректировать работу власти

По информации замглавы Минвостокразвития Сергея Качаева, такие исследования мнений россиян и жителей Дальнего Востока проводятся уже в третий раз. Он сообщил, что ранее исследование позволило качественно сформировать политику демографического развития Дальнего Востока и проработать меры поддержки, а также развивать программу "дальневосточный гектар".

"Исследование помогло определить наиболее острые проблемы для каждого региона Дальнего Востока. Проблемы одинаковые, на первый взгляд, но в то же самое время по результатам исследования очень четко стало понятно, на чем мы должны концентрироваться. Например, Еврейская автономная область, прежде всего, на вопросах здравоохранения, на Камчатке – на вопросах доступности и качества коммунальных услуг", — уточнил Качаев.

"И органы государственной власти на всех уровнях должны регулярно сверять свою деятельность, ее эффективность с оценкой этой деятельности гражданами Российской Федерации. Мы такие способы активно используем в своей работе: каждое наше действие, каждая мера поддержки, каждое мероприятие должно быть оценено со стороны граждан, и такие исследования нам помогают навести фокус в рамках нашей деятельности", — добавил он.

По данным Качаева, на Дальнем Востоке сложилась положительная экономическая динамика: индекс промышленного производства в 2,5 раза выше, чем среднероссийский, индекс производства в сельском хозяйстве почти в 2 раза выше среднероссийского, индекс в строительстве составляет 114% (по сравнению с обещроссийским — 100,4%).

"Но эта положительная динамика еще не оказала заметного влияния на жизни дальневосточников, и задача деятельности органов государственной власти по развитию Дальнего Востока сейчас состоит именно в том, чтобы эти положительные тенденции в экономике оказали влияние на жизнь обычных людей. И сейчас именно эта задача становится для нас приоритетной", — сказал Качаев.

Он отметил, что на Дальнем Востоке до 2025 года планируется создать 110 тысяч новых рабочих мест, что должно положительно сказаться на социальной сфере.