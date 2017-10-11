Кузнецова заявила о готовности принимать российских детей из Сирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о готовности принимать российских детей, которые были вывезены из России в зоны вооруженных конфликтов в Сирии родителями или были рождены там пленными российскими женщинами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

Ранее Кузнецова сообщала, что база данных насчитывает 445 детей из России, которые находятся в Ираке и Сирии в зоне боевых действий, при этом эти сведения неполные. Аппарат омбудсмена совместно с другими ведомствами проводит работу по возвращению детей из Ирака. В среду уполномоченный встретила пять детей, привезенных из Мосула (Ирак).

"Я бы сказала, что сейчас мы имеем дело с вершиной айсберга. Еще мы не говорим о вопросах Сирии. Сейчас ведутся переговоры, и мы общаемся с министерством обороны и уполномоченными ведомствами, чтобы была выстроена структура. Сейчас мы можем сказать, что мы готовы принять детей", — отметила Кузнецова.