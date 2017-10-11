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Общество

Кузнецова заявила о готовности принимать российских детей из Сирии

16:4611.10.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фотоУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о готовности принимать российских детей, которые были вывезены из России в зоны вооруженных конфликтов в Сирии родителями или были рождены там пленными российскими женщинами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

 

Ассаламу алайкум! Взрослые начинают военные конфликты, а гибнут и страдают тысячи и миллионы детей. Сегодня мы наглядно видим это на примере действий иблисского государства в Ираке и Сирии. Масштабы детской трагедии в этих странах не поддаются описанию и осмыслению. Безумная молодёжь везла в эти страны своих малышей со всего света. Они тысячами погибли в этом огненном котле. Судьбы выживших искалечены навсегда. У них не будет ни отца ни матери. Мы проводим огромную работу по поиску и возвращению российских детей. Это исключительно трудно и опасно. Но жизнь ребёнка бесценна. Поэтому прилагаем все возможные и невозможные усилия. Хочу обрадовать миллионы граждан России, которые следят за этой операцией, что в эти минуты из Багдада берет курс на Грозный самолёт, на борту которого мой представитель на Ближнем Востоке и Северной Африке, член Совета Федерации Зияд Сабсаби везёт на Родину малолетних детей. Среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова. Она получила ранения. Сейчас в очень болезненном состоянии. По моему поручению Марьям встретит бригада врачей. Благодарю наше посольство в Ираке за выдачу ей въездного документа. Медлить с её вывозом нельзя было ни на один день. Также на борту находятся сёстры Хадиджа и Фатима Зайнуковы. Им 5 лет и 3 года. Мальчикам Султан-Мураду Алиеву и Али Магомедову по три годика. Все дети из Дагестана. Спасение детей — результат чёткой координации работы, проведённой по поручению Президента России Владимира Путина под руководством Администрации Президента РФ во главе с Антоном Вайно, усилий Председателя СПЧ Михаила Федотова, Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, МИД РФ, уполномоченных по правам ребёнка в РФ и ЧР — Анны Кузнецовой и Хамзата Хирахматова. Всем огромная благодарность! Я только что по видеосвязи поговорил с детьми. Они с нетерпением ждут встречи с родными. Счастливого пути! Да наставит Всевышний Аллах заблудших на путь истины! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Iraq #Baghdad #Children

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

 

Ранее Кузнецова сообщала, что база данных насчитывает 445 детей из России, которые находятся в Ираке и Сирии в зоне боевых действий, при этом эти сведения неполные. Аппарат омбудсмена совместно с другими ведомствами проводит работу по возвращению детей из Ирака. В среду уполномоченный встретила пять детей, привезенных из Мосула (Ирак).

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Кузнецова призвала оперативно возвращать российских детей из Сирии и Ирака
"Я бы сказала, что сейчас мы имеем дело с вершиной айсберга. Еще мы не говорим о вопросах Сирии. Сейчас ведутся переговоры, и мы общаемся с министерством обороны и уполномоченными ведомствами, чтобы была выстроена структура. Сейчас мы можем сказать, что мы готовы принять детей", — отметила Кузнецова.

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