Минтранс предложил переложить оказание ряда услуг пассажирам на аэропорты

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает возложить на аэропорты оказание ряда услуг пассажирам, если авиакомпания не может их предоставить из-за плохого финансового состояния, следует из данных на госпортале проектов нормативных правовых актов.

Один из пунктов Федеральных авиационных правил предусматривает комплекс услуг, предоставляемых пассажиру авиаперевозчиком в случае перерыва в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки и отмены рейса. Минтранс разметил уведомление о начале разработки изменений в некоторые нормативные правовые акты в части повышения уровня правовой защищенности авиапассажиров.

"…При возникновении неудовлетворительного финансового состояния авиаперевозчика, указанные услуги им фактически не могут быть предоставлены. В целях обеспечения прав пассажиров на получение необходимых услуг проект приказа предусматривает возложение обязанности по их оказанию на оператора аэродрома или обслуживающую организацию (при ее наличии в аэропорту) с возможностью предъявления последующего регрессного требования к перевозчику", — говорится в уведомлении.

Публичное обсуждение проекта пройдет с 11 по 24 октября текущего года. Планируемым сроком вступления в силу указан декабрь 2017 года.

Недавно из-за финансового состояния авиакомпании "ВИМ-Авиа" с проблемами столкнулось несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.