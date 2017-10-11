Власти Адыгеи начали ремонты в школах из "зеленой папки" президента

МАЙКОП, 11 окт — РИА Новости. Власти Адыгеи приступили к ремонтам и газификации образовательных учреждений, на состояние которых пожаловались жители Майкопского района во время "прямой линии" с президентом России, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Президент РФ Владимир Путин передал главе Адыгеи Мурату Кумпилову на встрече в августе зеленую папку, в которой собраны обращения, поступившие от жителей Адыгеи в ходе "прямой линии".

"В рамках исполнения поручений президента глава Адыгеи побывал в нескольких населённых пунктах Майкопского района, провел совещания с ответственными ведомствами и утвердил дорожную карту по устранению поднятых жителями проблем. Ремонты и мероприятия по газификации и организации водоотведения в учреждениях образования уже начались. Всего работы идут в трех школах и одном дошкольном учреждении", — уточнили в пресс-службе.

Так в поселке Каменномостском уже отремонтирована кровля в блоке начальной школы СОШ №7, закуплена сантехника. Готовится проектная документация для газификации школы в 2018 году. В станице Курджипской в школе меняют кровлю, сделали топосъемку местности для проекта водоотведения, документы на подключение школы к газоснабжению уже проходят госэкспертизу. На территории школы №13 поселка Цветочного демонтировано аварийное здание спортзала, готовится смета для установки открытой спортплощадки с тренажёрами. Кроме того, завершается ремонт кровли здания начальной школы, в основном здании школы заменят кровлю и окна. Помимо этого, в детском саду № 28 поселка Первомайского отремонтировали кровлю, начат капитальный ремонт полов, готовится проект реконструкции систем отопления, водоотведения, а также модернизации котельной, которую планируют перевести на природный газ.

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