В Якутии Международный день девочек отметили кулинарным конкурсом

ЯКУТСК, 11 окт — РИА Новости. Первый городской конкурс "Юный кулинар", в ходе которого ученицы 9-10 классов школ столицы Якутии соревновались в приготовлении блюд, стал одним из мероприятий, которыми республика отметила Международный день девочек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС (Я).

Праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году, в Якутии отметили в четвертый раз. С 6 октября в регионе проводятся мастер-классы, лекции, культурные мероприятия, волонтерские акции по профилактике ранней беременности и пропаганде здорового образа жизни. Организована благотворительная акция "Кукла в подарок" для девочек, воспитывающихся у одиноких отцов, планируется проведение республиканского телеконкурса "Матери-дочери".

"Девочки являются будущими матерями, поэтому их физическому и нравственному здоровью необходимо уделять особое внимание с юного возраста", — отметила председатель Якутского регионального отделения всероссийского движения "Матери России" Прасковья Борисова, приветствуя участниц кулинарного конкурса, который отныне станет ежегодным.

Ежегодно в Якутии рождается более 16 тысяч детей, из них около 8 тысяч девочек. Празднование стало одним из элементов подготовки к Десятилетию детства, объявленному президентом РФ с 2018 года, сообщил представитель пресс-службы.

Другие новости региона читайте здесь >>