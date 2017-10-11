В Якутии Международный день девочек отметили кулинарным конкурсом

ЯКУТСК, 11 окт — РИА Новости. Первый городской конкурс "Юный кулинар", в ходе которого ученицы 9-10 классов школ столицы Якутии соревновались в приготовлении блюд, стал одним из мероприятий, которыми республика отметила Международный день девочек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС (Я).
"Девочки являются будущими матерями, поэтому их физическому и нравственному здоровью необходимо уделять особое внимание с юного возраста", — отметила председатель Якутского регионального отделения всероссийского движения "Матери России" Прасковья Борисова, приветствуя участниц кулинарного конкурса, который отныне станет ежегодным.
Ежегодно в Якутии рождается более 16 тысяч детей, из них около 8 тысяч девочек. Празднование стало одним из элементов подготовки к Десятилетию детства, объявленному президентом РФ с 2018 года, сообщил представитель пресс-службы.