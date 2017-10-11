Комиссия Мосгордумы не получала заявки на увековечение памяти Немцова

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В комиссию Мосгордумы по монументальному искусству не поступала заявка на увековечение памяти Бориса Немцова, сообщил РИА Новости глава комиссии Игорь Воскресенский.

"Нет", — сказал Воскресенский в ответ на вопрос, поступали ли соответствующие просьбы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в среду утром с фасада дома в центре Москвы, где проживал Борис Немцов, в очередной раз демонтировали мемориальную табличку.

Соратник убитого политика, глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что сорванную табличку вскоре восстановят.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.