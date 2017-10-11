В Москве поезда на оранжевой ветке метро идут с увеличенными интервалами

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро в сторону центра увеличены, сообщает Московский метрополитен в своем микроблоге в Twitter.
"Калужско-Рижская линия. На южном участке кратковременно были увеличены интервалы движения в сторону центра", — говорится в сообщении.
13:19 Калужско-Рижская л. Увеличение интервалов на южном участке было связано с посторонним предметом на пути. Движение вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 октября 2017 г.