В Москве поезда на оранжевой ветке метро идут с увеличенными интервалами

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро в сторону центра увеличены, сообщает Московский метрополитен в своем микроблоге в Twitter.

"Калужско-Рижская линия. На южном участке кратковременно были увеличены интервалы движения в сторону центра", — говорится в сообщении.