В Петропавловске-Камчатском открыли новое отделение МФЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости. Новое отделение многофункционального центра открылось на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба правительства региона.

На торжественном открытии МФЦ присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, которая находится на Камчатке в рабочей поездке.

Глава региона обсудил со специалистами офиса МФЦ порядок оказания государственных и муниципальных услуг, особое внимание он уделил вопросам обеспечения комфортных условий для посетителей.

"Отметим, что для жителей и гостей края, работающих в среде малого и среднего предпринимательства, или желающих открыть своё дело, в новом офисе работает бизнес-окно. В нём предоставлены услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", — сообщает министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

По данным министерства, помещение нового офиса оборудовано в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми в настоящее время к МФЦ "Мои документы", в том числе удобными местами ожидания и электронной очередью. Для удобства клиентов работает бесплатный WI-FI, а самые юные посетители нового отделения могут провести время в оборудованном детском уголке.

"Здание, в котором расположился новый офис МФЦ, несёт двойную социальную нагрузку. Помимо современного офиса по предоставлению государственных и муниципальных услуг, здесь также начала свою работу ярмарка камчатских сельхозтоваропроизводителей. Владимир Илюхин и Ирина Яровая также проверили её работу и пообщались с продавцами и покупателями. По словам губернатора, в ближайшее время планируется открытие ещё нескольких ярмарочных площадок в муниципальных образованиях Камчатского края", — отмечает пресс-служба правительства региона.

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