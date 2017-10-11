Оренбуржье направит 600 млн рублей на благоустройство дворовых территорий

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Оренбургская область направит 600 миллионов рублей в этом году на благоустройство 36 дворовых территорий, объединяющих более 120 многоэтажных домов, и девять общественных зон, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Общая сумма финансирования по программе комфортной городской среды в Оренбургской области составит в 2017 году 600 миллионов рублей. В том числе 360,2 миллиона рублей из федерального бюджета и 240,2 миллиона рублей из областной казны. За год будет благоустроено 36 дворовых территорий, объединяющих более 120 многоэтажных домов, и девять общественных зон", — говорится в сообщении.

В этой программе участвуют 13 муниципальных образований области. Помимо дворовых территорий в программу включены такие общественные объекты, как городская набережная реки Урал в Оренбурге, городской парк в Новотроицке и другие.

"Сроки для первого года реализации проекта очень сжатые, но продолжить работу в 2018 году смогут только те, кто успешно справится с планами 2017 года. Поэтому наша задача — четко сработать, чтобы были благоустроены 36 дворовых территорий, девять общественных пространств и один городской парк", — цитирует пресс-служба слова первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина.

По его словам, поставлены масштабные задачи по созданию безопасных, экологически чистых и программируемых пространств.

"Финансирование есть, решаем вопрос с подготовкой специалистов, которые и займутся созданием современных городских пространств", — сказал Балыкин.

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