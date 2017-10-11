Праздник "Покровские дни" пройдет в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Праздник традиций народного художественного промысла "Покровские дни", посвященный известному оренбургскому бренду — пуховому платку — пройдет в Оренбуржье с 12 по 15 октября, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Ранее праздник назывался "Дни оренбургского пухового платка" и был учрежден губернатором области в 2014 году. Поскольку один из дней приходится на покров Святой Богородицы, было принято решение в этом году назвать праздник иначе.

"Оренбургский пуховый платок утилитарная вещь и культурное достояние нашей страны. Для нас осенний праздник не только возрождение российских национальных традиций, но и поддержка оренбургских мастериц-пуховязальщиц и производителей изделий из козьего пуха, популяризация их продукции как самобытного образца народного искусства. Мы говорим "в Покров день платок надень", и оренбурженки с удовольствием поддерживают традицию, надевают ажурные паутинки и теплые шали", — цитирует пресс-служба слова министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко.

В программе праздничных мероприятий — презентация видеопроекта по вязанию оренбургского пухового платка. Также на празднике пройдет выставка работ студентов отделения пуховязания Оренбургского областного художественного колледжа.

В субботу,14 октября, по всей области пройдет акция "В Покров день платок надень", а всем малышам, появившимся на свет в этот день в одном из оренбургских роддомов, подарят ажурные детские покрывала от фабрики оренбургских пуховых платков. В областном музее изобразительных искусств до позднего вечера можно будет увидеть экспозицию "Пуховые шедевры", составленную из лучших образцов уникальной музейной коллекции.

Завершатся "Покровские дни" 15 октября флешмобом "Оренбургский наш платок любят Запад и Восток".

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