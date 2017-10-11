Губернатор Мурманской области рассказала о сотрудничестве с Норвегией

МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Мурманская область и соседняя с ней норвежская провинция Финнмарк сформировали уникальное и самобытное культурное пространство на севере, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на открытии Российско-норвежского форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между регионами.

В среду в Мурманске начал работу Российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк.

"Первыми, кто налаживает мосты дружбы, всегда становятся деятели культуры. Ведь они "говорят" на универсальном языке образов, языке искусства, который не требует перевода. Художники, музыканты, актеры, библиотекари, представители других творческих профессий наших регионов подтвердили верность своему главному призванию – нести людям мир и созидание", – сказала губернатор.

Она подчеркнула, что реализованные по обе стороны границы проекты в библиотечном и музейном деле, в области музыкального и изобразительного искусства, в развитии фестивального движения позволили сформировать уникальное культурное пространство севера, основанное на особенностях северного характера, сотрудничестве и взаимопомощи.

"Благодаря нашим общим усилиям формируется уникальное и самобытное культурное пространство севера, которое отличают бережное отношение к традициям и открытый, созидательный взгляд в будущее", – подчеркнула глава региона.

В работе форума принимают участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Общее количество участников форума – 130 человек. В ходе форума будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Особое внимание будет уделено профилактике здорового образа жизни средствами культуры и спорта.

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