Тюменка представит Россию на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

ТЮМЕНЬ, 11 окт — РИА Новости. Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменева выступит в составе российской сборной на чемпионате WorldSkills International, который пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Тюменка представит страну в компетенции "Малярные и декоративные работы". Всего в столице Объединенных Арабских Эмиратов соберутся более 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Сборная России впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях", — сказал собеседник агентства.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, движение WorldSkills и его идеология нацелены не только на чемпионство, оно определяет вектор пересмотра программ подготовки специалистов, дает дополнительные возможности для повышения профессионализма.

"Мы активные участники этого движения, и уже сейчас видим конкретные результаты, которое оно дает. Уверен, что и дальше по нарастающей WorldSkills будет набирать обороты и менять нашу систему образования. Делать ее современной, соответствующей требованиям времени",- сказал глава региона.

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