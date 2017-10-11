Собянин открыл парк "Усадьба Михалково"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Головинском районе на севере столицы и пообщался с местными жителями.
Он сообщил, что в Головинском районе будет создан еще один народный парк. Как рассказал Собянин, за последние несколько лет количество парков в Москве удвоилось, а существовавшие ранее прошли комплексное благоустройство.
Работы по комплексному благоустройству парка проводились в июле-октябре. Помимо берегоукрепления и очистки прудов отреставрированы две исторические видовые башни-беседки, реконструированы пешеходные мосты. Кроме того, в парке созданы пять спортивных зон, три детские площадки, проложено 3,5 километра велодорожек. Помимо нового освещения в парке в целях безопасности установлены 80 видеокамер. До конца осени там высадят 239 деревьев и 3,6 тысячи кустарников, в том числе дубы, клены, яблони, березы, липы, ивы и боярышник.