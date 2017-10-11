В исторических павильонах ВДНХ нашли около ста архивных кинопленок

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Порядка 100 кинопленок с образовательными фильмами было обнаружено в исторических павильонах ВДНХ в Москве при подготовке к ремонтно-реставрационным работам, сообщает пресс-служба ВДНХ.

"В павильонах ВДНХ при обследовании и подготовке к ремонтно-реставрационным работам было найдено порядка 100 архивных кинопленок разных годов. Они содержат образовательные фильмы, которые касаются экспозиций в тематических павильонах выставки", — говорится в сообщении.

Кинопленки были обнаружены специалистами в павильонах №8 "Юные натуралисты", №25 "Нефтяная промышленность", №31 "Геология", а также №37 "Птицеводство".

Среди находок встречаются кино- и диафильмы, цветные и черно-белые ленты. В числе обнаруженных кинопленок — фильмы на тему птицеводства, о камнях и минералах, нефтяной промышленности, а также многом другом.

Все обнаруженные кинопленки и диафильмы переданы в библиотеку ВДНХ. В будущем кинопленки планируется включить в медиатеку музея ВДНХ, который откроется в арке главного входа.