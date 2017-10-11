Роскомнадзор заблокировал два сайта с мультимедийным контентом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскомнадзор получил решения Мосгорсуда о постоянной блокировке двух интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских или смежных прав, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что посещаемость сайтов составляет 37,5 миллиона и 3 миллиона российских интернет-пользователей в месяц. Всего в 2017 году в Роскомнадзор поступило 97 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке. На сегодняшний день на постоянной основе блокируется около 600 пиратских интернет-сайтов.
Действующее "антипиратское" законодательство является механизмом защиты авторских произведений от нелегального распространения в интернете. Оно дает возможность правообладателям и администрациям сайтов с мультимедийным контентом достичь согласия на принципах саморегулирования, отмечается в сообщении.
Решения о постоянной блокировке принимаются в случае неоднократного нарушения интернет-ресурсом "антипиратского" законодательства, отмечает ведомство.