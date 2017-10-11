Роскомнадзор заблокировал два сайта с мультимедийным контентом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскомнадзор получил решения Мосгорсуда о постоянной блокировке двух интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских или смежных прав, сообщается на сайте ведомства.

"В рамках реализации "антипиратского" законодательства в Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке интернет-ресурсов gidonline.club и yourcinema.tv, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ООО "Мегофильм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посещаемость сайтов составляет 37,5 миллиона и 3 миллиона российских интернет-пользователей в месяц. Всего в 2017 году в Роскомнадзор поступило 97 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке. На сегодняшний день на постоянной основе блокируется около 600 пиратских интернет-сайтов.

Действующее "антипиратское" законодательство является механизмом защиты авторских произведений от нелегального распространения в интернете. Оно дает возможность правообладателям и администрациям сайтов с мультимедийным контентом достичь согласия на принципах саморегулирования, отмечается в сообщении.

При этом в большинстве случаев владельцы интернет-ресурсов самостоятельно принимают меры по ограничению доступа к информации, которая нарушает авторские или смежные права, не дожидаясь блокировки. Поясняется, что в случае отказа администрации сайта удалить незаконный контент, доступ к интернет-ресурсу прекращается на основании решения Мосгорсуда, принятому по исковому заявлению правообладателя.

Решения о постоянной блокировке принимаются в случае неоднократного нарушения интернет-ресурсом "антипиратского" законодательства, отмечает ведомство.