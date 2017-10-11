У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за сильных волн высотой до 10 метров, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что шторм сохранится до конца суток 13 октября.
Руководителям судоходных компаний рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
"В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — добавили в спасательном ведомстве.