У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

Озеро в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Архивное фото

Озеро в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за сильных волн высотой до 10 метров, сообщает краевой главк МЧС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи четверга в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район Камчатского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шторм сохранится до конца суток 13 октября.

Руководителям судоходных компаний рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

"В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — добавили в спасательном ведомстве.