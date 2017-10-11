В Баренцевом море спасатели Севфлота обследуют затопленную подлодку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спасатели Северного флота приступили к плановому обследованию затонувших объектов в Мотовском заливе Баренцева моря, сообщила пресс-служба Северного флота.

Работы проводят экипаж водолазного судна ВМ-227 и расчёт телеуправляемого подводного аппарата "Обзор".

Отмечается, что спасатели уточнили местоположение на грунте советской дизель-электрической подводной лодки проекта 613. Она была затоплена в 60-е годы прошлого века для тренировок участников судоподъемной операции подводной лодки С-80, погибшей в Баренцевом море в январе 1961 года на глубине 200 метров и поднятой в результате первой в мире судоподъемной операции летом 1969 года.

Сообщается, что спасатели Северного флота долгое время использовали подводную лодку, лежащую на глубине 60 метров в губе Эйна Мотовского залива, как стенд-макет для отработки действий водолазов-глубоководников и экипажей автономных спасательных аппаратов.

Нынешнее обследование проводится с целью проверки состояния подводного объекта и оценки возможностей проведения судоподъемной операции силами Северного флота.