В 2018 году каждый десятый больничный в России может стать электронным

ТАЛЛИН, 11 окт — РИА Новости. Возможность оформления электронного больничного листка появилась с июля 2017 года, но интерес россиян и медицинских организаций к такой услуге превысил ожидания фонда соцстрахования. По оптимистичным прогнозам ФСС, уже в следующем году каждый десятый больничный будет выдаваться в электронном виде.

В России с 1 июля появилась возможность оформления электронного больничного листа, соответствующий закон в мае подписал президент РФ Владимир Путин. По данным Фонда соцстрахования, за прошедшее время было выдано уже более 30 тысяч таких больничных, большая часть из них – в Белгородской, Астраханской и Саратовской областях.

"До конца года количество электронных больничных в стране может превысить 100 тысяч. Мы планировали до конца года подключить к этой системе 5% медорганизаций. За три месяца уже подключилось 12%. По оптимистичным прогнозам, в 2018 году около 10% больничных могут стать электронными, это порядка 4 миллионов больничных", — сказал РИА Новости замглавы департамента информационных технологий и защиты информации ФСС Дмитрий Селиванов.

Преимущества электронных больничных

Всего, по данным ФСС, каждый год россиянам выписывают более 40 миллионов больничных листков. При этом 1,6 миллиона больничных оказываются испорченными.

Как рассказал Селиванов, проверкой больничных занимаются более 1,3 тысячи специалистов ФСС. В фонде, по его словам, фиксируют нарушения в заполнении больничных. Они, в том числе? связаны и с мошенничеством, но чаще всего листок просто неправильно заполнен.

"Врач должен быть экспертом трудовых отношений. Нужно правильно написать, как называется компания, где человек работает. Поэтому врачи не заполняют графу "работодатель". Это недостаток аналогового процесса", — сказал Селиванов.

Как отметил представитель ФСС, сами врачи поддерживают введение электронного больничного, так как это действительно помогает экономить рабочее время специалиста. В связи с этим ФСС на сегодняшний день изучает успешные международные практики для совершенствования существующей в России системы.

Опыт Эстонии

Сегодня одной из самых передовых стран по внедрению электронного правительства является Эстония. Система электронных подписей в стране действует еще с 2002 года. За это время цифровые технологии стали неотъемлемой частью в жизни эстонцев. По словам организатора тренингов Академии электронного правительства Эстонии Аннелы Кииратс, уровень использования электронных услуг в стране по разным областям превышает 90%.

По ее словам, сегодня вместо паспортов при рождении гражданин сразу получает индивидуальный идентификационный номер, а в пятнадцатилетнем возрасте выдается ID-карта, содержащая в себе все данные о гражданине в электронном виде.

Как рассказал исполнительный директор Академии электронного правительства Эстонии Арво Отт, причины для внедрения системы электронного правительства были разные, но главным образом, это упрощение доступа населения к услугам. Сейчас, по статистике, использование цифровой подписи в среднем каждый год экономит эстонцам около недели рабочего времени.

"Мы считаем, что цифровые данные юридически правильны, то есть на бумаге уже ничего не нужно. Никто не может спросить, например, бумажную справку о рождении, потому что существует цифровая подпись", — сказал Отт.

По его словам, треть всех голосов на последних выборах в Эстонии поступили именно в электронном виде.

Кроме того, в стране уже активно используется телемедицина. В электронном виде, как рассказал Отт, существует полная база данных рецептов и пациентов, в которой врач даже может проверить, покупал ли прописанный гражданину препарат.

Сложности внедрения электронного правительства

Отт пояснил, что главную сложность для внедрения электронного правительства составляет то, что все ведомства используют разные архитектуры и цифровые платформы. Также для России отдельную сложность составит то, что есть несколько уровней правительства – федеральное и региональное. Поэтому важно грамотно выстроить взаимодействие всех ведомств.

При этом он отметил, что размеры территории страны никаких сложностей для внедрения электронного правительства не представляет. "Нет разницы большая страна или маленькая. В техническом смысле сложность одинаковая", — сказал он.

Как отметил Отт, важным моментом для реализации электронного правительства было создать безопасную и защищенную систему базы данных. Поэтому Эстония после опыта кибератак стала использовать закрытую архитектуру электронной системы.