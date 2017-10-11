"Королева мира": в соцсетях поделились впечатлениями от общения с "Алисой"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились первыми впечатлениями от общения с новым голосовым помощником "Яндекса" "Алиса", который был запущен во вторник.
Пользователи отметили наличие у "Алисы" музыкального вкуса и способность "подпевать" собеседнику
Наш ответ Сири;р#Алиса pic.twitter.com/tkLmef9nJn— феличита (@felreichel) 10 октября 2017 г.
— Denis (@den_panov) 10 октября 2017 г.
Однако оказалось, что Алиса знает не все песни
#алиса на своей волне pic.twitter.com/Kda52CpGWm— Национальный ливер (@nacliver) 10 октября 2017 г.
То же самое касается и фильмов
#Алиса классный ассистент, но иногда получаются прям смысловые проколы.@yandex pic.twitter.com/oyJcv66X3L— Dmitry Kovalev (@DrNomid) 10 октября 2017 г.
Некоторые ответы заставили пользователей гадать, было ли это проявление чувства юмора или уход от задания, которое "Алисе" не под силу
Алиса Яндекса чем-то напоминает тупого консьержа) pic.twitter.com/ZzLMs0UTl6— Дана Хамитова (@danakhamitova) 10 октября 2017 г.
Алиса смешная @yandex #яндекс #алиса pic.twitter.com/o1OjQ1ioIt— RedSoul (@redsoulphotos) 10 октября 2017 г.
Многие отмечают, что местами "Алиса" походит на живого человека и способна проявить характер
А эта чертовка имеет характер! #яндекс #алиса pic.twitter.com/lbWfqRZi77— Пшешко Бржиржчек (@el_manov) 10 октября 2017 г.
Самовлюблённая Алиса#яндексАлиса pic.twitter.com/C7AHfkZ9BY— Grigoriev (@Grigoriev240) 10 октября 2017 г.
Компания "Яндекс" во вторник запустила голосовой помощник "Алиса", который распознает человеческую речь и создан для того, чтобы помогать пользователям решать повседневные задачи: узнать погоду и последние новости, построить маршрут или включить музыку. Кроме того, разработчики сообщили, что благодаря нейронной сети "Алиса" учитывает контекст сказанного, способна импровизировать и даже шутить.