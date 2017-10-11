"Королева мира": в соцсетях поделились впечатлениями от общения с "Алисой"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились первыми впечатлениями от общения с новым голосовым помощником "Яндекса" "Алиса", который был запущен во вторник.

Пользователи отметили наличие у "Алисы" музыкального вкуса и способность "подпевать" собеседнику

Однако оказалось, что Алиса знает не все песни

То же самое касается и фильмов

Некоторые ответы заставили пользователей гадать, было ли это проявление чувства юмора или уход от задания, которое "Алисе" не под силу

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Многие отмечают, что местами "Алиса" походит на живого человека и способна проявить характер





Компания "Яндекс" во вторник запустила голосовой помощник "Алиса", который распознает человеческую речь и создан для того, чтобы помогать пользователям решать повседневные задачи: узнать погоду и последние новости, построить маршрут или включить музыку. Кроме того, разработчики сообщили, что благодаря нейронной сети "Алиса" учитывает контекст сказанного, способна импровизировать и даже шутить.