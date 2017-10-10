Губернатор Югры: сопровождение нуждающихся граждан должно быть непрерывным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Сопровождение граждан, нуждающихся в социальной поддержке, должно быть непрерывным на всех стадиях, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Во вторник в Ханты-Мансийске состоялось совещание с представителями Уральского федерального округа, посвященное созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Его провел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Основная тема, которая обсуждалась во время совещания, касалась сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи на дому, полустационарной и стационарной формы с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержки семейного ухода. В ходе заседания губернатор Югры Наталья Комарова озвучила основные задачи, стоящие перед социальной сферой.

По ее словам, властям совместно с учреждениями и представителями общественности предстоит большая работа, связанная с развитием системы, которая сопровождает человека, нуждающегося в помощи, на разных стадиях и в связи с разными причинами.

"У нас в автономном округе есть определенный опыт, в каких-то вопросах он "пионерский", но всегда очень важно слышать других и видеть, что умеют делать другие, в том числе лучше, чем мы. В этом отношении мы достаточно подвижны, проектов в этой сфере у нас много. Многие из них реализовываются по запросу общественных организаций. Здесь важна непрерывность — непрерывное сопровождение любого нуждающегося человека", — заявила журналистам глава региона.

Она также подчеркнула, что в работе с гражданами с инвалидностью крайне важно создание условий для того, чтобы люди могли принимать решения о том, где и чем им заниматься каждую минуту. С этой целью в регионе формируется реестр организаций, к 2020 году, по мнению губернатора, три четверти из них должны пройти паспортизацию, что заметно упростит задачу, связанную с предоставлениями социальных услуг отдельным категориям граждан.

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