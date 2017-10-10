В Чечне не будет анонимных Telegram-каналов, заявил Кадыров

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике перед выборами не появятся анонимные Telegram-каналы, а также похвалил того, кто придумал стикеры для этого мессенджера.

"Активны обсуждения о блокировке Телеграмма и о том, что появятся перед выборами региональные анонимные каналы. Две эти темы, которые муссируют СМИ, как-то противоречат друг другу. Но по второй части заявляю, что у нас в регионе никаких анонимных каналов нет и не будет, мы говорим правду и не скрываем свои лица", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"А что касается первой части, то Телеграмм хорош стикерами. Иной раз удобно отвечать. Спасибо тому человеку, кто их придумал", — написал глава Чечни.