Рабочая группа ГД одобрила проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рабочая группа Госдумы по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума рекомендовала ГД принять в первом чтении законопроект о поэтапном решении данного вопроса.
Решение было принято членами рабочей группы единогласно.
Ранее правительство внесло в Госдуму проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 года — в сумме 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года); а начиная с 2019 года — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.