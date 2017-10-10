Рабочая группа ГД одобрила проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рабочая группа Госдумы по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума рекомендовала ГД принять в первом чтении законопроект о поэтапном решении данного вопроса.

"Давайте подведем итог. Предлагается рекомендовать Госдуме от имени рабочей группы одобрить данный проект закона, и при его обсуждении комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов доведет мнение рабочей группы до Госдумы", — заявил первый вице-спикер ГД, председатель данной рабочей группы Александр Жуков.

Решение было принято членами рабочей группы единогласно.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 года — в сумме 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года); а начиная с 2019 года — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.