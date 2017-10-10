РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Глава Минтруда и губернатор Югры обсудили социальную политику региона

16:2610.10.2017
090
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фотоМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках визита в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру провел рабочую встречу с губернатором региона Натальей Комаровой, обсудив социальную политику и изучив ряд предложений со стороны правительства региона.

В ходе встречи губернатор региона предложила рассмотреть несколько инициатив по развитию законодательства РФ в социальной сфере, которые, как считают власти Югры, "усилят эффективность работы на местах".

Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле. Архивное фото
© Fotolia / Smulsky
Власти Югры намерены трудоустроить до конца 2017 года более трети инвалидов
Первое предложение связано с правилом принятия решения о признании социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителями общественно полезных услуг. В регионе, подчеркнула глава автономного округа, сформирован свой реестр, однако существует задержка с включением в аналогичный федеральный список. В Югре предложили сократить количество дней, необходимых для согласования этого вопроса в Минюсте. Министр труда отметил, что в настояшее время подготовлен законопроект, который в частности поможет сократить сроки принятия таких решений.

Второе предложение, с которым выступила губернатор региона, касалось межведомственного электронного документооборота при обращении граждан в органы занятости. В частности одновременно с паспортом подобные учреждения требуют предоставить СНИЛС. "Необходимость есть, чтобы исключить двойное-тройное обслуживание человека с тем, чтобы получить достоверную информацию о его статусе и других данных… Надеюсь, вы нас поддержите. Это вполне можно урегулировать", — обратилась Комарова к главе Минтруда.

Топилин подчеркнул, что такая информационная база существует, при этом вопрос упирается в регламент, который не позволяет использовать электронный документооборот между ведомствами.

"Здесь просто нужно поправить в приказе, никаких проблем нет", — отметил министр.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Показатель трудоустройства инвалидов можно удвоить, считает Топилин
Кроме того, губернатор ХМАО-Югры предложила министерству труда и социальной защиты поддержать решение вопроса о включении регионального центра адаптивного спорта, недавно открытого в Сургуте, в список мест проведения тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта, а также Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и интеллекта.

"Это уникальный объект, комплексная база. Круглогодичная системная подготовка спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Пропускная способность — 860 человек. При этом наряду со спортивной подготовкой в этом центре мы занимаемся реабилитацией инвалидов. Центр прошел процедуру сертификации… Мы не видим преграды на эту минуту, но если у вас будет возможность оказать содействие, то мы были бы признательны вам", — сказала Наталья Комарова, уточнив, что региональный центр способен оказывать услуги и жителям других субъектов РФ. Министр труда пообещал обсудить эту тему с коллегами из Минспорта РФ.

Он также озвучил задачи, которые сегодня стоят перед региональными властями. Среди них — исполнение указов президента РФ по заработной плате.

"По цифрам регион идет достаточно позитивно. Безусловно, это серьезное финансовое напряжение, но указы должны быть исполнены. Есть ряд позиций, где вы идете впереди: допустим, школы… У нас будет 4% индексация для неуказных категорий, минимальный размер оплаты труда, который будет в два этапа повышен. Это позитивные вещи, но они требуют определенного ресурсного обеспечения", — сказал глава Минтруда.

Кроме того, в ходе рабочей встречи с губернатором Югры Максим Топилин затронул вопрос демографии. В этом отношении региону, по словам министра, "можно позавидовать". Тем не менее, рождаемость в автономном округе начала снижаться, и это, как добавил он, является федеральным трендом.

"Есть объективные причины — снижается количество женщин, однако мне кажется, надо внимательно к этому отнестись. Достаточно большое количество региональных мер для этого есть. Просьба проанализировать, по каким категориям эти меры можно сконцентрировать, перераспределить их с тем, чтобы не допустить дальнейшего снижения", — резюмировал Топилин.

Комментируя этот вопрос, Наталья Комарова выразила надежду, что введение в эксплуатацию перинатального центра в Сургуте позволит улучшить ситуацию, в том числе за счет увеличения среднего репродуктивного возраста у женщин.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена