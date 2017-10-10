Глава Минтруда и губернатор Югры обсудили социальную политику региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках визита в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру провел рабочую встречу с губернатором региона Натальей Комаровой, обсудив социальную политику и изучив ряд предложений со стороны правительства региона.

В ходе встречи губернатор региона предложила рассмотреть несколько инициатив по развитию законодательства РФ в социальной сфере, которые, как считают власти Югры, "усилят эффективность работы на местах".

Первое предложение связано с правилом принятия решения о признании социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителями общественно полезных услуг. В регионе, подчеркнула глава автономного округа, сформирован свой реестр, однако существует задержка с включением в аналогичный федеральный список. В Югре предложили сократить количество дней, необходимых для согласования этого вопроса в Минюсте. Министр труда отметил, что в настояшее время подготовлен законопроект, который в частности поможет сократить сроки принятия таких решений.

Второе предложение, с которым выступила губернатор региона, касалось межведомственного электронного документооборота при обращении граждан в органы занятости. В частности одновременно с паспортом подобные учреждения требуют предоставить СНИЛС. "Необходимость есть, чтобы исключить двойное-тройное обслуживание человека с тем, чтобы получить достоверную информацию о его статусе и других данных… Надеюсь, вы нас поддержите. Это вполне можно урегулировать", — обратилась Комарова к главе Минтруда.

Топилин подчеркнул, что такая информационная база существует, при этом вопрос упирается в регламент, который не позволяет использовать электронный документооборот между ведомствами.

"Здесь просто нужно поправить в приказе, никаких проблем нет", — отметил министр.

Кроме того, губернатор ХМАО-Югры предложила министерству труда и социальной защиты поддержать решение вопроса о включении регионального центра адаптивного спорта, недавно открытого в Сургуте, в список мест проведения тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта, а также Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и интеллекта.

"Это уникальный объект, комплексная база. Круглогодичная системная подготовка спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Пропускная способность — 860 человек. При этом наряду со спортивной подготовкой в этом центре мы занимаемся реабилитацией инвалидов. Центр прошел процедуру сертификации… Мы не видим преграды на эту минуту, но если у вас будет возможность оказать содействие, то мы были бы признательны вам", — сказала Наталья Комарова, уточнив, что региональный центр способен оказывать услуги и жителям других субъектов РФ. Министр труда пообещал обсудить эту тему с коллегами из Минспорта РФ.

Он также озвучил задачи, которые сегодня стоят перед региональными властями. Среди них — исполнение указов президента РФ по заработной плате.

"По цифрам регион идет достаточно позитивно. Безусловно, это серьезное финансовое напряжение, но указы должны быть исполнены. Есть ряд позиций, где вы идете впереди: допустим, школы… У нас будет 4% индексация для неуказных категорий, минимальный размер оплаты труда, который будет в два этапа повышен. Это позитивные вещи, но они требуют определенного ресурсного обеспечения", — сказал глава Минтруда.

Кроме того, в ходе рабочей встречи с губернатором Югры Максим Топилин затронул вопрос демографии. В этом отношении региону, по словам министра, "можно позавидовать". Тем не менее, рождаемость в автономном округе начала снижаться, и это, как добавил он, является федеральным трендом.

"Есть объективные причины — снижается количество женщин, однако мне кажется, надо внимательно к этому отнестись. Достаточно большое количество региональных мер для этого есть. Просьба проанализировать, по каким категориям эти меры можно сконцентрировать, перераспределить их с тем, чтобы не допустить дальнейшего снижения", — резюмировал Топилин.

Комментируя этот вопрос, Наталья Комарова выразила надежду, что введение в эксплуатацию перинатального центра в Сургуте позволит улучшить ситуацию, в том числе за счет увеличения среднего репродуктивного возраста у женщин.

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