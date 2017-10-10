Рогозин прогнозирует рост числа студентов из Сирии

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Количество сирийских студентов в вузах РФ будет расти из-за заинтересованности российских компаний в специалистах из Сирии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании российско-сирийской межправкомиссии.

По его словам, "если сейчас речь идет о восстановлении объектов гражданской инфраструктуры на территории Сирии, то крайне важно подготовить необходимое количество высоко грамотных специалистов". Рогозин добавил, что план приема иностранных граждан на обучение в российские образовательные организации на 16-17 учебный год предусматривает квоту в 300 человек для граждан Сирии.

"По итогам приемной кампании на бюджетные места принято 416 представителей сирийской молодежи. Явно эта цифра будет намного больше в силу того, что российские компании сами заинтересованы в том, чтобы среди сирийских граждан появились специалисты, сотрудники наших компаний. И число такого рода молодежи, которая будет получать необходимое образование, будет, конечно, увеличиваться", — сказал Рогозин.

Он указал, что по этим причинам было принято решение о создании в структуре межправкомиссии рабочей группы по сотрудничеству в сфере образования и науки. Рогозин отметил, что в эти дни открывается Российский культурный центр при Дамасском университете.

Десятое заседание Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит в Сочи 10 октября. Рогозин возглавляет российскую сторону межправкомиссии, глава МИД Сирии Валид Муаллем — сирийскую.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что Валид Муаллем также встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым 11 октября в Сочи.