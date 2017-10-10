Рогозин прогнозирует рост числа студентов из Сирии

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Количество сирийских студентов в вузах РФ будет расти из-за заинтересованности российских компаний в специалистах из Сирии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании российско-сирийской межправкомиссии.
"По итогам приемной кампании на бюджетные места принято 416 представителей сирийской молодежи. Явно эта цифра будет намного больше в силу того, что российские компании сами заинтересованы в том, чтобы среди сирийских граждан появились специалисты, сотрудники наших компаний. И число такого рода молодежи, которая будет получать необходимое образование, будет, конечно, увеличиваться", — сказал Рогозин.
Десятое заседание Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит в Сочи 10 октября. Рогозин возглавляет российскую сторону межправкомиссии, глава МИД Сирии Валид Муаллем — сирийскую.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что Валид Муаллем также встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым 11 октября в Сочи.