Совфед одобрил закон о свиданиях для осужденных пожизненно

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, разрешающий одно длительное свидание в год узникам, отбывающим наказание в тюрьмах строго режима и колониях особого режима; речь идет, в том числе, об осужденных пожизненно.

Этот документ был разработан в соответствии с заключением Конституционного суда. Осужденные пожизненно получат право на одно свидание в год для сохранения семейных, родственных и иных социально полезных связей.

В колониях особого режима отбывают наказание опасные рецидивисты, пожизненно осужденные и те, кому смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным заключением.

В настоящее время осужденные пожизненно и те, кто отбывает срок в колонии особого режима в строгих условиях содержания, первые 10 лет наказания лишены права на длительные свидания. Все заключенные "особых" колоний первые 10 лет содержатся в строгих условиях, которые могут быть заменены на обычные только по основаниям, установленным в Уголовно-исполнительном кодексе. В обычных условиях содержания в колонии особого режима заключенным разрешены два краткосрочных и два длительных свидания в год.