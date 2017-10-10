Комитет гражданских инициатив запустит портал с данными о российских НКО

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина запустит интернет-портал с открытыми данными о российских некоммерческих организациях, включая информацию о деятельности НКО и финансировании из государственных источников, сообщили во вторник в пресс-службе КГИ.

Новый проект презентуют 12 октября, с этого же дня интернет-портал "Открытые НКО" будет доступен для пользователей.

"В основе проекта — портал, на котором представлены открытые данные по некоммерческим организациям (НКО), включая информацию о деятельности организации, ее устройстве и финансировании из государственных источников. Для простоты работы с собранными данными они представлены в упорядоченном и структурированном виде", — сообщила пресс-служба.

Интернет-портал был разработан автономной некоммерческой организацией "Инфокультура" при поддержке КГИ. В четверг проект представят экспертам из некоммерческого сектора, представителям "Форума доноров" и Фонда президентских грантов.

"Участники мероприятия, в том числе, обсудят проблему прозрачности некоммерческого сектора и необходимость появления инструментов, которые способны повысить открытость НКО и увеличить уровень доверия граждан к некоммерческому сектору", — отмечено в сообщении.