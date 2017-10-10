В Минтрансе заявили, что не получали данные о делегации из Египта

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минтранс РФ не получал официальной информации от Египта о прибытии делегации для обсуждения авиасообщения, сообщила советник министра Жанна Терехова.

"Мы не получали никакого официального подтверждения того, что они сюда направляются", — сказала Терехова журналистам.

Ранее во вторник египетская газета "Дустур" со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта написала, что высокопоставленная делегация этого ведомства в течение ближайших двух дней вылетит в Москву, чтобы обсудить вопрос восстановления авиасообщения между странами. Собеседник издания назвал хорошим поводом для переговоров завоевание сборной Египта путевки на ЧМ-2018 по футболу, на который необходимо будет привезти египетских болельщиков.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.