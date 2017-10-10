В пострадавший от паводка камчатский поселок отправили более 13 тонн овощей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — РИА Новости. Более 13 тонн овощей отправили в качестве гуманитарной помощи из Петропавловска-Камчатского в село Ачайваям Олюторского района, пострадавшее от паводка минувшим летом, сообщает правительство Камчатского края.

В июне-июле в результате интенсивных дождей в некоторых районах полуострова реки вышли из берегов. В результате паводка в населенных пунктах были подтоплены подвалы жилых домов и приусадебные участки. В частности, непростая ситуация сложилась в населенных пунктах Пенжинского, Олюторского и Усть-Большерецкого района.

"Груз доставляется вертолетом пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Отмечу, что пограничники уже не в первый раз приходят на помощь краевым и муниципальным властям полуострова в решении подобных вопросов… Отдельные слова благодарности адресую сельскохозяйственным предприятиям Камчатки, которые безвозмездно предоставили гуманитарную помощь в виде свежих овощей", — цитирует пресс-служба слова зампреда правительства Сергея Хабарова.

По его словам, груз будет доставлен в село Ачайваям в среду.

Хабаров добавил, что ранее гуманитарную помощь уже получили жители села Усть-Большерецк, чьи посадки также пострадали от паводка этим летом. Им было отправлено более 12 тонн овощей.

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