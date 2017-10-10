В Москве отметили высокое качество воды на фоне проблем с экологией

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москвичи могут не бояться за качество воды из-под крана, она соответствует мировым стандартам, однако в городе существуют другие экологические проблемы, которые необходимо решать, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, глава комиссии по экологической политике при столичном парламенте Зоя Зотова во вторник.

Она рассказала, что в российской столице ведется масштабная работа по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, развиваются системы, отвечающие за управление водопроводных сооружений, также за счет внедрения новых технологий повышается качество очистки питьевой воды и сокращаются водопотери.

"Благодаря современным технологиям москвичи сегодня пьют чистую воду, соответствующую мировым стандартам качества", — сказала Зотова.

Однако помимо состояния воды городу приходится сталкиваться с другими проблемами — качество воздуха, выбросы от транспорта и на предприятиях, количество зеленых насаждений, отметила депутат.

Она рассказала, что для решения этих вызовов в черте города теперь разрешено оставаться только тем промышленным предприятиям, которые гарантируют свою модернизацию в рамках новой экологической политики.

При этом все производственные предприятия разделили на четыре категории по степени негативного воздействия на экологию. Теперь для экологически опасных объектов I категории установили нормативы допустимых выбросов, также за ними ведется экологический контроль на федеральном уровне и проводится государственная экологическая экспертиза.

В дальнейшем в Москве намерены усовершенствовать государственный учет объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду.

Также Зотова отметила, что за последние 4 года в Москве создано и благоустроено 400 новых озелененных территорий, которые включают почти 90 парков и 20 скверов, еще 128 новых парков будет насчитываться в городе в конце этого года.

"Зеленые легкие" Москвы должны постоянно расширяться, чтобы город был комфортным для жизни, по улицам было приятно гулять, а москвичи могли дышать чистым воздухом" — заключила Зотова.