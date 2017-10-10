Голодец отметила конкурентоспособность России на чемпионате WorldSkills

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Команда России, которая отправится на чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби, абсолютно конкурентоспособна, считает вице-премьер Ольга Голодец.
"Наша команда абсолютно конкурентоспособна, и для нас это серьезный вызов, мы будем участвовать во всех 52 компетенциях. Наша команда состоит из 58 отечественных конкурсантов", — заявила Голодец журналистам.
Чемпионат мира WorldSkills — 2017 пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября.
"Для нас чемпионат — это не только и не столько завоевание медалей, призовых мест… Для нас это, прежде всего, выход на мировой уровень профессионализма и компетенции, умение работать с современными материалами, с современными инструментами", — заявила вице-премьер.
"Всего у нас в СПО (среднее профессиональное образование — ред.) учатся 2 миллиона 850 тысяч человек, и, я надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем завершить распространение стандартов WorldSkills на всю систему образования", — добавила Голодец.
Она подчеркнула, что чемпионат в Абу-Даби будет особенным, поскольку именно во время него России будет передана эстафета, предвещающая проведение международного чемпионата WorldSkills в Казани.
Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills впервые пройдет в России — в Казани — с 29 августа по 3 сентября 2019 года.