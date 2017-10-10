Голодец отметила конкурентоспособность России на чемпионате WorldSkills

Участница финала V Национального чемпионата Молодые профессионалы 2017 во время соревнований в компетенции Парикмахерское искусство

Участница финала V Национального чемпионата Молодые профессионалы 2017 во время соревнований в компетенции Парикмахерское искусство

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Команда России, которая отправится на чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби, абсолютно конкурентоспособна, считает вице-премьер Ольга Голодец.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.

"Наша команда абсолютно конкурентоспособна, и для нас это серьезный вызов, мы будем участвовать во всех 52 компетенциях. Наша команда состоит из 58 отечественных конкурсантов", — заявила Голодец журналистам.

Чемпионат мира WorldSkills — 2017 пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября.

Она рассказала, что соревнования будут проходить по шести блокам профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживания и гражданский транспорт.

"Для нас чемпионат — это не только и не столько завоевание медалей, призовых мест… Для нас это, прежде всего, выход на мировой уровень профессионализма и компетенции, умение работать с современными материалами, с современными инструментами", — заявила вице-премьер.

"Всего у нас в СПО (среднее профессиональное образование — ред.) учатся 2 миллиона 850 тысяч человек, и, я надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем завершить распространение стандартов WorldSkills на всю систему образования", — добавила Голодец.

Она подчеркнула, что чемпионат в Абу-Даби будет особенным, поскольку именно во время него России будет передана эстафета, предвещающая проведение международного чемпионата WorldSkills в Казани.

Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills впервые пройдет в России — в Казани — с 29 августа по 3 сентября 2019 года.